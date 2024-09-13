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Окупанти вигадали нову схему "легалізації" вивозу дітей з окупації до РФ, - ЦНС

Фото: ворог вигадав нову схему вивозу українських дітей до Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Окупаційна влада продовжує примусове вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Це робиться під виглядом "турботи" про хворих та сиріт.

Повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Колаборанти називають це "евакуацією" або "реабілітацією", намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій", - йдеться у повідомленні.

Як пише ЦНС, відповідну діяльність ворог розгорнув на базі дитячого хоспісу "Одуванчики". Спершу він працював в окупованій частині Донецької області, проте нещодавно його діяльність розширилася і на Луганську область.

Під виглядом допомоги дітям із тяжкими хворобами (зокрема онкологічними), сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування - окупанти формують базу для їх подальшого примусового переселення до Росії.

У ЦНС наголосили, до така "практика" є грубим порушенням міжнародного права. Мова йде про Конвенції ООН щодо прав дитини, яка захищає дітей від насильницького переміщення та відділення від сімей.

"Припинити ці злочини можна тільки після повної деокупації українських земель", - резюмували в ЦНС, закликавши людей надавати інформацію про ворога та колаборантів.

Нагадаємо, що в окупованій Луганській області росіяни скасували пільги для школярів і студентів. Зокрема, йдеться про проїзд. Тепер, щоб дістатися до навчального закладу, українці мають оплатити повну вартість проїзду.

Також за даними ЦНС, у тій самій Луганській області в одній зі шкіл міста Старобільськ, росіяни агітують школярів йти на війну проти України.

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