Оккупанты придумали новую схему "легализации" вывоза детей из оккупации в РФ, - ЦНС

Оккупационные власти продолжают принудительный вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Это делается под видом "заботы" о больных и сиротах.
Сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
"Колаборанты называют это "эвакуацией" или "реабилитацией", пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий", - говорится в сообщении.
Как пишет ЦНС, соответствующую деятельность враг развернул на базе детского хосписа "Одуванчики". Сначала он работал в оккупированной части Донецкой области, однако недавно, его деятельность расширилась и на Луганскую область.
Под видом помощи детям с тяжелыми болезнями (в частности онкологическими), сиротам и детям, лишенным родительской опеки - оккупанты формируют базу для дальнейшего принудительного их переселения в Россию.
В ЦНС подчеркнули, что такая "практика" является грубым нарушением международного права. Речь идет о Конвенции ООН по правам ребенка, защищающей детей от насильственного перемещения и отделения от семей.
"Прекратить эти преступления можно только после полной деоккупации украинских земель", - резюмировали в ЦНС, призвав людей предоставлять информацию о враге и коллаборантах.
Напомним, что в оккупированной Луганской области россияне отменили льготы для школьников и студентов. В частности, речь идет о проезде. Теперь, чтобы добраться до учебного учреждения, украинцы должны оплатить полную стоимость проезда.
Также по данным ЦНС, в той же Луганской области в одной из школ города Старобельск, россияне агитируют школьников идти на войну против Украины.
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