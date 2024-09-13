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Оккупанты придумали новую схему "легализации" вывоза детей из оккупации в РФ, - ЦНС

Фото: враг придумал новую схему вывоза украинских детей в Россию (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Оккупационные власти продолжают принудительный вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Это делается под видом "заботы" о больных и сиротах.

Сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Колаборанты называют это "эвакуацией" или "реабилитацией", пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий", - говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, соответствующую деятельность враг развернул на базе детского хосписа "Одуванчики". Сначала он работал в оккупированной части Донецкой области, однако недавно, его деятельность расширилась и на Луганскую область.

Под видом помощи детям с тяжелыми болезнями (в частности онкологическими), сиротам и детям, лишенным родительской опеки - оккупанты формируют базу для дальнейшего принудительного их переселения в Россию.

В ЦНС подчеркнули, что такая "практика" является грубым нарушением международного права. Речь идет о Конвенции ООН по правам ребенка, защищающей детей от насильственного перемещения и отделения от семей.

"Прекратить эти преступления можно только после полной деоккупации украинских земель", - резюмировали в ЦНС, призвав людей предоставлять информацию о враге и коллаборантах.

Напомним, что в оккупированной Луганской области россияне отменили льготы для школьников и студентов. В частности, речь идет о проезде. Теперь, чтобы добраться до учебного учреждения, украинцы должны оплатить полную стоимость проезда.

Также по данным ЦНС, в той же Луганской области в одной из школ города Старобельск, россияне агитируют школьников идти на войну против Украины.

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