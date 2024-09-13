Окупанти вигадали нову схему "легалізації" вивозу дітей з окупації до РФ, - ЦНС

Окупаційна влада продовжує примусове вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Це робиться під виглядом "турботи" про хворих та сиріт.

"Колаборанти називають це "евакуацією" або "реабілітацією", намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій", - йдеться у повідомленні.

Як пише ЦНС, відповідну діяльність ворог розгорнув на базі дитячого хоспісу "Одуванчики". Спершу він працював в окупованій частині Донецької області, проте нещодавно його діяльність розширилася і на Луганську область.

Під виглядом допомоги дітям із тяжкими хворобами (зокрема онкологічними), сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування - окупанти формують базу для їх подальшого примусового переселення до Росії.

У ЦНС наголосили, до така "практика" є грубим порушенням міжнародного права. Мова йде про Конвенції ООН щодо прав дитини, яка захищає дітей від насильницького переміщення та відділення від сімей.

"Припинити ці злочини можна тільки після повної деокупації українських земель", - резюмували в ЦНС, закликавши людей надавати інформацію про ворога та колаборантів.