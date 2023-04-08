Окупанти вигадали нову схему, аби змусити жителів Херсонської області отримати паспорт РФ

Окупанти вигадали нову схему, аби змусити жителів Херсонської області отримати російські паспорти. Людям обіцяють, що вони отримають державні житлові сертифікати в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Ворог продовжує намагатись виконати план щодо примусової паспортизації мешканців тимчасово захоплених регіонів. Зокрема застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів - видачу державних житлових сертифікатів, призначених для придбання житла на території РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо даного процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду для заселення в нові квартири в інших регіонах РФ. Середня сума такого сертифіката має покривати вартість житла в Ставрополі чи Краснодарі.
"Зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами РФ", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що російські спецслужби продовжують вилучати паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з Росії.
Російські окупанти посилили репресії проти цивільних, які відмовляються від паспорта Росії. Запустили "мобільні групи" з паспортизації.
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