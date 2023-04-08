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Окупанти вигадали нову схему, аби змусити жителів Херсонської області отримати паспорт РФ

Фото: Паспорти Росії змушують отримувати жителів Херсонської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти вигадали нову схему, аби змусити жителів Херсонської області отримати російські паспорти. Людям обіцяють, що вони отримають державні житлові сертифікати в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує намагатись виконати план щодо примусової паспортизації мешканців тимчасово захоплених регіонів. Зокрема застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів - видачу державних житлових сертифікатів, призначених для придбання житла на території РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо даного процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду для заселення в нові квартири в інших регіонах РФ. Середня сума такого сертифіката має покривати вартість житла в Ставрополі чи Краснодарі.

"Зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами РФ", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що російські спецслужби продовжують вилучати паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з Росії.

Російські окупанти посилили репресії проти цивільних, які відмовляються від паспорта Росії. Запустили "мобільні групи" з паспортизації.

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