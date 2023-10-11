Окупанти відновлюють наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку, - ЗСУ

"Звичайно, ворог не може собі дозволити наступати одразу вздовж 140 кілометрів. Він акцентує свою увагу поблизу населеного пункту Іванівка та Синьківка, які знаходяться на Харківщині та також поблизу Макіївки", - сказав Євлаш.

Він розповів, що раніше росіяни намагалися наступати біля Новоєгорівки, але "отримавши добряче по зубах від ЗСУ", вони відмовилися від своїх планів.

"Протягом певного часу ми спостерігали таке собі затишшя. І ось зараз, приблизно десь тиждень, вони почали відновлювати свої наступальні дії. Перші - це були такі короткі поодинокі випадки. Коли здебільшого штурмували ці штурмові загони "Шторм Z" та просто "Шторм". Зараз уже ми бачимо більш таке серйозне вкраплення", - зазначив речник.

За його словами, противник продовжує інтенсивність та завдає авіаударів.

"Тобто противник продовжує нарощувати інтенсивність саме на цьому напрямку. Основна його мета залишається. Це взяття Куп'янська. Оскільки там є залізна дорога і це досить важливий логістичний хаб на цьому напрямку", - розповів Євлаш.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

На цьому напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ і періодично намагаються наступати, при цьому українські військові тримають оборону.

Раніше представник Східного угруповання військ ЗСУ Євлаш повідомив, що на цьому відрізку фронту війська РФ формують 12 штурмових рот, які хочуть використати для спроб пробити оборону українських захисників.

Перед цим військовий експерт, колишній начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначав, що найближчим часом на Лимано-Куп'янському напрямку очікується серйозне пожвавлення.