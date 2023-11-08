Окупанти відновили штурми на Лиманському напрямку: названо район

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Крім того, ЗСУ відбили понад 40 атак ворога, а окупанти відновили штурми на Лиманському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.
Лиманський напрямок
За даними речника, противник вів безуспішні штурми позицій Сил оборони України в районі Серебрянського лісництва.
Бахмутський напрямок
За словами Ковальова, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.
"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Наші війська відбили 6 атак противника, - розповів він.
Мелітопольський напрямок
ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.
Авдіївський напрямок
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські військові тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.
"Безуспішними були наступальні дії ворога в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де підрозділами Сил оборони відбито 14 атак ворога", - зазначив Ковальов.
Мар'їнський напрямок
Окупанти проводили штурми в районі Мар’їнки Донецької області, які виявилися безуспішними.
"Підрозділи сил оборони України відбили понад 17 атак ворога", - додав спікер.
Шахтарський напрямок
Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.
Куп'янський напрямок
Ворог безуспішно штурмував позиції українських військових в районі Сенківки, Іванівки, Берестового (Харківська область), де ЗСУ відбили понад 6 атак противника.
Зазначимо, що порівняно з вчора, 7 листопада, кількість атак і бойових зіткнень на лінії фронту зменшилася практично вдвічі. Крім того, трохи звузилася географія штурмів. Якщо вчора окупанти штурмували позиції і в районі Красногорівки та Мар'їнки, то сьогодні – лише у районі Мар'їнки.
Щодо підсумків тижня, то в Генштабі 6 листопада повідомляли, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ одразу за декількома напрямками. За тиждень сталося понад 400 бойових зіткнень.
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