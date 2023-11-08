Окупанти відновили штурми на Лиманському напрямку: названо район

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Крім того, ЗСУ відбили понад 40 атак ворога, а окупанти відновили штурми на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Безуспішними були наступальні дії ворога в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де підрозділами Сил оборони відбито 14 атак ворога", - зазначив Ковальов.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Наші війська відбили 6 атак противника, - розповів він.

Ситуація на фронті: коротко

Зазначимо, що порівняно з вчора, 7 листопада, кількість атак і бойових зіткнень на лінії фронту зменшилася практично вдвічі. Крім того, трохи звузилася географія штурмів. Якщо вчора окупанти штурмували позиції і в районі Красногорівки та Мар'їнки, то сьогодні – лише у районі Мар'їнки.

Щодо підсумків тижня, то в Генштабі 6 листопада повідомляли, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ одразу за декількома напрямками. За тиждень сталося понад 400 бойових зіткнень.

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