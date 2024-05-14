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Оккупанты "отбирают" выпускников школ для поступления в военные вузы России, - омбудсмен

Вторник 14 мая 2024 22:11
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Оккупанты "отбирают" выпускников школ для поступления в военные вузы России, - омбудсмен Архивное фото: уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированных территориях Украины россияне "отбирают" выпускников школ для обучения в военных вузах государства-агрессора. Это является нарушением Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, это в очередной раз свидетельствует о том, что РФ хочет сделать из украинских детей будущее поколение солдат, чтобы заставить воевать против своей родины.

"Ведь в течение 10 лет россияне на временно оккупированных территориях Украины перевоспитывают наших детей, привлекают их к движению "Юнармия" и кадетским школам", - написал омбудсмен.

Он уточнил, что украинским детям агрессивно навязываются российские пропагандистские нарративы, чтобы изменить их самоидентификацию.

Нарушения Женевской конвенции

Лубинец уточнил, что эти действия являются нарушением норм международного гуманитарного права, а в частности, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"В рамках этой темы также напомню, что жители ВОТ подвергаются принудительной паспортизации и мобилизации. В ряды армии РФ фактически могут попасть 18-летние юноши, которые только что закончили среднюю школу", - добавил он.

Он призвал международное сообщество обратить внимание на нарушение прав человека страной-террористом и осудить эти действия оккупантов.

Милитаризация детей в оккупации

Россияне в оккупации занимаются пропагандистской работой среди детей. Для этого проводится процесс русификации.

В прошлом году Лубинец заявлял, что россияне в оккупированной Евпатории открыли новый "лагерь", в котором будут обучать детей основам военной службы.

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