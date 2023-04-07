Окупанти з вертольоту обстріляли приватний будинок в Сумській області (фото)

Сьогодні, 7 квітня, російські військові з гелікоптера обстріляли приватний будинок в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram.
За даними командування, близько 16:12 повідомили про 4 ракети, що були випущені гелікоптером з російської території по місту Середина-Буда.
Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння.
"Інформація про постраждалих не надходила", - наголосили в ОК "Північ".
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні окупанти обстріляли Сумську область із міномету.
Крім того, сьогодні російські військові з авіації обстріляли Оріхів Запорізької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.