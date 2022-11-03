Окупанти ведуть наступ на Донбасі, а ЗСУ атакували засоби ППО росіян, - Генштаб

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БПЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;

на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;

на Авдіївському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку, активно задіюючи БПЛА. Здійснив понад 30 вильотів.

Авіація сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.