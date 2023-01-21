Окупанти вдруге з мінометів атакували Сумську область: що відомо
У суботу, 21 січня, російські окупанти вдруге за добу атакували Сумську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".
"Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області з мінометів", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що з 16:50 до 17:35 надійшла інформація про 20 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Дорошівка.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.
Нагадаємо, що росіяни поранили дитину під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області. Підліток дивом вижив після того, як одна з мін потрапила у будинок.
Диверсійно-розвідувальна група російських загарбників знову спробувала перетнути кордон у Сумській області, але українські бійці їй завадили.
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