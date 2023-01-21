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Окупанти вдруге з мінометів атакували Сумську область: що відомо

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Сумська область, Субота 21 січня 2023 18:59
Окупанти вдруге з мінометів атакували Сумську область: що відомо Фото: Окупанти вдруге з мінометів атакували Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 21 січня, російські окупанти вдруге за добу атакували Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".

"Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області з мінометів", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що з 16:50 до 17:35 надійшла інформація про 20 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Дорошівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що росіяни поранили дитину під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області. Підліток дивом вижив після того, як одна з мін потрапила у будинок.

Диверсійно-розвідувальна група російських загарбників знову спробувала перетнути кордон у Сумській області, але українські бійці їй завадили.

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