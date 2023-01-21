Оккупанты во второй раз из минометов атаковали Сумскую область: что известно
В субботу, 21 января, российские оккупанты во второй раз за сутки атаковали Сумскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".
"Российская армия продолжает обстреливать приграничье Сумской области из минометов", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что с 16:50 до 17:35 поступила информация о 20 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Дорошевка.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что россияне ранили ребенка во время обстрела пограничного села Студенок в Сумской области. Подросток чудом выжил после того, как одна из мин попала в дом.
Диверсионно-разведывательная группа российских захватчиков снова попыталась пересечь границу в Сумской области, но украинские бойцы ей помешали.
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