Оккупанты во второй раз из минометов атаковали Сумскую область: что известно

Фото: Оккупанты во второй раз из минометов атаковали Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)

В субботу, 21 января, российские оккупанты во второй раз за сутки атаковали Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".

"Российская армия продолжает обстреливать приграничье Сумской области из минометов", - говорится в сообщении. Военные отметили, что с 16:50 до 17:35 поступила информация о 20 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Дорошевка. "Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.