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Окупанти вдень вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області: є поранені

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області 14 травня (ілюстрація/t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Двох людей поранив ворог у Марганецькій громаді Нікопольського району. Туди пообіді рашисти поцілили з артилерії", - розповів він.

За його словами, 38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них - мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження.

"Наслідки атаки нині уточнюються", - констатував Лисак.

Як повідомлялось, російська армія у неділю, 14 травня, обстріляла Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік.

Також зранку у неділю, 14 травня, російські окупанти масовано обстрілюють село Новояковлівка Запорізької області. Вщент зруйновано будинок, палає місцевий магазин, є поранена, атака досі триває.

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Дніпропетровська область