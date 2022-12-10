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Окупанти вдень обстріляли дві громади Сумської області

Фото: окупанти вдень обстріляли дві громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вдень, 10 грудня, понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Удари ворожої артилерії зафіксовано у Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах. По Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів. Було 10 розривів хв. Війська РФ обстріляли села саме тоді, коли йшла похоронна процесія. Ворог обстріляв двір та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

У Середино-Будській громаді зафіксовано п'ять прильотів із ствольної артилерії прикордонним селом.

Нагадаємо, російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, пожежну частину, відділення банку, магазини та автомобілі.

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