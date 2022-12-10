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Оккупанты днем обстреляли две громады Сумской области

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Сумы, Суббота 10 декабря 2022 22:01
Оккупанты днем обстреляли две громады Сумской области Фото: оккупанты днем обстреляли две громады Сумской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня днем, 10 декабря, более 15 раз обстреляли две громады Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Удары вражеской артиллерии зафиксированы в Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах. По Зноб-Новгородской громаде оккупанты ударили из минометов. Было 10 разрывов мин. Войска РФ обстреляли села именно в то время, когда шла похоронная процессия. Враг обстрелял двор и дорогу у дома покойного. Люди успели спрятаться в укрытие.

В Середино-Будской громаде зафиксировано пять прилетов из ствольной артиллерии по приграничному селу.

Напомним, российские войска накануне вечером нанесли ракетный удар с комплексов С-300 по Великописаревской общине Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома, пожарная часть, отделения банка, магазины и автомобили.

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