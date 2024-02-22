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Окупанти вдарили з РСЗВ по Миколаївській області: є поранений

Фото: окупанти вдарили з РСЗВ Миколаївської області, є поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Миколаївську область у четвер, 22 лютого. Під удар РСЗВ потрапило село Лимани, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Сили оборони півдня України.

"Сьогодні, 22 лютого, о 05:20 з РСЗВ ворог вдарив по с. Лимани Галицинівської громади", - розповів Кім.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина - медична допомога надана на місці.

"Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих - пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано", - додав голова ОВА.

 

Фото з місця обстрілу села Лимани Миколаївської області (t.me/SJTF_Odes)

Як додали в Силах оборони півдня України, поранення отримав 73-річний чоловік.

Обстріл України

Росіяни вночі 22 лютого атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Противник атакував Україну 10 ударними безпілотниками із російського Приморсько-Ахтарська. Також ворог застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено 8 дронів росіян у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

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Миколаївська область