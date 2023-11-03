Окупанти вдарили ракетою по селищу в Запорізькій області: 11 поранених

Російські солдати сьогодні, 3 листопада, вранці завдали ракетного удару по селищу Зарічне Запорізької області. Внаслідок атаки 11 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Камишеваську селищну раду в Telegram.
За даними відомства, удару ворог завдав сьогодні о 10:14. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, кілька будівель зруйновано.
Фото: наслідки обстрілу Зарічного (t.me/komish_gromada)
"Поранення різного ступеня тяжкості отримали одинадцять мирних жителів, їм надається необхідна медична допомога", - зазначили у селищній раді.
При цьому власникам пошкодженого майна вже видали будівельні матеріали для ремонту.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку область. Для цього вони використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і не тільки.
Зокрема, нещодавно в одному з населених пунктів росіяни артобстрілом убили 52-річного чоловіка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.