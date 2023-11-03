Оккупанты ударили ракетой по поселку в Запорожской области: 11 раненых

Российские солдаты сегодня, 3 ноября, утром нанесли ракетный удар по поселку Заречное Запорожской области. В результате атаки 11 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Камышевахский поселковый совет в Telegram.
По данным ведомства, удар враг нанес сегодня в 10:14. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, несколько зданий разрушены.
Фото: последствия обстрела Заречного (t.me/komish_gromada)
"Ранения разной степени тяжести получили одиннадцать мирных жителей, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - отметили в поселковом совете.
При этом владельцам поврежденного имущества уже выдали стройматериалы для ремонта.
Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область. Для этого они используют артиллерию, реактивные системы залпового огня и не только.
В частности, недавно в одном из населенных пунктов россияне артобстрелом убили 52-летнего мужчину.
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