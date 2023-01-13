Окупанти вдарили ракетами по трьох містах та замовили форму "Роснефти", - зведення Генштабу

Російські війська у четвер, 12 січня, завдали ракетних ударів по трьох містах України. Водночас окупанти проводять фільтраційні заходи та намагаються втекти під спецодягом російських підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Так, противник завдав 5 ракетних ударів по Костянтинівці, Краматорську та Запоріжжю. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відобразили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області, Порохонь та Бачівськ Сумської області, а також Стрілка, Зелене, Тернова, Стариця, Огурцове, Гатище, Вовчанськ, Кавунівка та Рідкодуб.

На Куп'янському напрямку постраждали райони населених пунктів Дворічна, Західне, Сеньківка, Орлянка, Кислівка, Котлярівка, Колесниківка, Берестове, Богуславка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Греківку, Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Красногорівку, Авдіївку, Мар'їнку та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районами населених пунктів Времівка та Вільне Поле, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон.

Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють будинкові обходи. До того ж загарбників непокоїть проукраїнська позиція громадян регіону, яка становить для них загрозу.

В окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу приділяють окупанти телефонам, шукають підтвердження співпраці з Силами оборони України.

Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами "Роснефть" та "Електросталь" для особового складу одного з підрозділів загарбників, яке діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою приналежність до окупаційних військ.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші захисники збили ворожий літак Су-25 і безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії своєю чергою вразили 3 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також 3 інші важливі об'єкти ворога.

Нагадаємо, 11 січня українські військові ліквідували ще 430 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ від початку вторгнення в Україну складає 113 390 військових.

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