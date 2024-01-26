UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили ракетами по будинках у Донецькій області: серед поранених є діти

Фото: окупанти вдарили ракетами по будинках у Мирнограді (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники вдарили ракетами по будинках у місті Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Після опівночі 26 січня росіяни вдарили двома ракетами по Мирнограду. В епіцентрі вибухів опинився житловий сектор.

Внаслідок ворожої атаки отримали поранення шість місцевих мешканців - троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Також отримала поранення дівчинка 8 років.

Прокуратура зазначає, що всі постраждалі у моменту обстрілу були в домівках. Більшість з них дістали мінно-вибухові травми, різані рани тіла і забої.

Внаслідок терористичної атаки ворога пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди.

Поки невідомо, яку зброю використали окупанти. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: окупанти вдарили по Мирнограду (t.me/pgo_gov_ua)

Інші обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вдарили по Херсону зенітними ракетами С-300. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру.

Через ворожий обстріл поранення отримала 54-річна жителька Херсона.

Також у Харкові зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару ворога по багатоповерхівці 23 січня. У лікарні померла постраждала жінка.

Таким чином кількість загиблих через російську атаку виросла до 11.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьдітиВійна в УкраїніВійна Росії проти України