Росіяни вдарили по Херсону з С-300: пошкоджений будинок, дитсадок і ТЦ

Російська армія в ніч на 26 січня атакувала Херсон. Окупанти випустили по місту ракети з зенітного комплексу С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

За його словами, окупанти цієї ночі завдали два ракетні удари. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру.

Через ракетний удар у власній оселі поранення отримала 54-річна жителька Херсона. У неї поранення ноги та вибухова травма. Медики надали їй допомогу на місці.

Фото: окупанти вдарили ракетами по Херсону (t.me/olexandrprokudin)

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, за минулу добу противник здійснив 73 обстріли Херсонської області. Внаслідок атак одну людина загинула, ще одна отримала поранення.