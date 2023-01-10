Окупанти вдарили по приватному сектору у Костянтинівці Донецької області

За його словами, внаслідок обстрілу російських військ ніхто не постраждав. На місці атаки вже перебувають рятувальники та поліція.

Фото: наслідки обстрілу росіян (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Росіяни влучили по дорозі у приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків", - розповів Кириленко.