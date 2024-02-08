Росіяни вдарили по приватних будинках у Вовчанську (фото)

"Сьогодні ввечері російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору міста Вовчанськ Чугуївського району", - сказано у повідомленні.

За даними рятувальників, внаслідок влучання снарядів, сталося загоряння даху житлового будинку на площі 120 кв.м.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча.

Фото: окупанти вдарили по приватних будинках у Вовчанську (t.me/dsns_telegram)

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, нещодавно британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

При цьому місцева влада та військові зазначають, що активні бойові дії на цьому напрямку тривають, але ЗСУ стримують ворога. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія не має достатньо сил у Бєлгородській області, щоб повторити наступ на Харків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції в районі міста Куп'янськ 9 січня.

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