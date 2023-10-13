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Окупанти вдарили по Покровську, зруйновані дві будівлі: є загиблий, багато поранених

Фото: окупанти вдарили по Покровську Донецької області 13 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом зруйновані дві будівлі, одна людина загинула, 12 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сьогодні вранці росіяни ударили по м. Покровськ на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією рятувальників,  станом на 10:00 загинула 1 та постраждало 12 осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі. 

"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 3 особи", - додали у ДСНС.

 

Наслідки обстрілу Покровська Донецької області 13 жовтня (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Покровська

Покровськ Донецької області - місто, що знаходиться у так званому "відносному тилу". Але і його окупанти не втрачають можливостей обстрілювати. 

Наприклад, російські війська завдали ракетного удару по Покровську Донецької області 21 червня. Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири особи. А 7 серпня окупанти обстрілялиу Покровську багатоповерхівку. Унаслідок ворожої атаки були жертви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьПокровск