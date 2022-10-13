Окупанти вдарили по п'ятиповерховому будинку в Миколаєві: перші подробиці

За його словами, два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, у понеділок уночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами C-300.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку та зруйнувала кілька квартир.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.