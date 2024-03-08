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Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсонській області

Херсон, П'ятниця 08 березня 2024 09:10
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Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсонській області Ілюстративне фото: окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсонській області (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники минулої доби обстріляли Херсон та область. Був атакований об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

Зазначається, що минулої доби росіяни обстріляли 14 населених пунктів області, а також Херсон. У місті пошкоджено будівлю театру та музею. Зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки.

Через ворожі удари в області були пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

"Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли у Херсонській області постраждали п'ятеро людей.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

Цієї ночі у Херсонській області збили два дрони-камікадзе типу "Шахед". Як відомо, загалом на півдні України в ніч на 8 березня знищили 30 безпілотників.

В Одеській області було влучання в інфраструктурний об'єкт. Там спалахнула пожежу, яку вже ліквідували.

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