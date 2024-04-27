Окупанти вдарили по об'єкти інфраструктури під Дніпром

Російська армія вдарила по Дніпропетровській області у суботу, 27 квітня. Був атакований об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова ОВА, загроза зберігається. Жителів Дніпропетровської області закликали перебувати в укриттях о відбої тривоги.

Варто зазначити, що у Дніпропетровській області від ранку вже декілька разів оголошували повітряну тривогу. Востаннє більшість областей охопила тривога через загрозу застосування росіянами балістики. Про небезпеку попереджали на сході, півдні та частині центральних областей.

Крім того, у Дніпрі пролунали вибухи.