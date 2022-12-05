Окупанти вдарили по Куп'янську ракетами С-300: загинула жінка

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 після 4 години ранку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль, пошкоджені покрівлі приватних будинків. Крім того, у Куп'янську через обстріл загинула жінка.

Також окупанти з артилерії обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.

Синєгубов також закликав жителів Харківської області бути обачними через міни. Він повідомив, що вчора внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє осіб отримали поранення: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке.

Нагадаємо, що окупанти майже щодня обстрілюють звільнені населені пункти Харківської області. Вчора внаслідок ударів у Куп'янську-Вузловому було пошкоджено дорожнє покриття та залізниця.

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