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Оккупанты ударили по Купянску ракетами С-300: погибла женщина

Фото: в Купянске в результате обстрелов погибла женщина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 5 декабря обстреляли ракетами города Купянск Харьковской области. В результате удара погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По предварительным данным, оккупанты ударили по городу ракетами типа С-300 после 4 часов утра. В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль, повреждены кровли частных домов. Кроме того, в Купянске из-за обстрела погибла женщина.

Также оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Синегубов также призвал жителей Харьковской области быть осмотрительными из-за мин. Он сообщил, что вчера в результате детонации взрывоопасных предметов два человека получили ранения: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое.

Напомним, что оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденные населенные пункты Харьковской области. Вчера в результате ударов в Купянске-Узловом было повреждено дорожное покрытие и железная дорога.

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ХарьковКупянскОбстріл