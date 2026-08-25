Окупанти вдарили по Конотопу: знищено колії, підприємства та будинки, поранено дитину

Уночі росіяни знову вдарили по Конотопу. Постраждала дитина - 14-річна дівчинка, а в місті пошкоджено десятки будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.
Унаслідок нового нічного удару ворога по Конотопу постраждала дитина - дівчинка 14 років.
За словами Семеніхіна, атака завдала значної шкоди інфраструктурі міста. Зокрема:
Мер зазначив, що Росія не змогла перемогти Україну на полі бою, тож тепер у притаманній їй манері тероризує мирне населення.
"Дякую Богові, що всі живі після цього удару", - написав Семеніхін.
Тим часом уночі проти 25 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами - ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М", керовану ракету Х-31П та близько 150 ударних безпілотників типу Shahed.
Сили протиповітряної оборони станом на 09:00 знешкодили 124 ворожі дрони, а влучання зафіксували у 17 локаціях.
Нагадаємо, через цю ж нічну атаку тимчасово зупинили роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на кордоні з Молдовою.
Причина - пошкодження інфраструктури пункту після удару ударними безпілотниками, рух через кордон наразі не здійснюється.