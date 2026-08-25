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Окупанти вдарили по Конотопу: знищено колії, підприємства та будинки, поранено дитину

10:05 25.08.2026 Вт
2 хв
Місто частково без газу через атаку РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: у Конотопі зафіксовано багато руйнувань через атаку РФ (facebook.com DSNSKyiv)

Уночі росіяни знову вдарили по Конотопу. Постраждала дитина - 14-річна дівчинка, а в місті пошкоджено десятки будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Постраждала 14-річна дівчинка

Унаслідок нового нічного удару ворога по Конотопу постраждала дитина - дівчинка 14 років.

Що зруйновано та пошкоджено в місті

За словами Семеніхіна, атака завдала значної шкоди інфраструктурі міста. Зокрема:

  • знищено ще одне агропідприємство;
  • частина міста залишилася без газопостачання;
  • зруйновано житловий будинок звичайної родини;
  • пошкоджено десятки будівель і споруд;
  • знищено залізничну колію та кілька об'єктів Укрзалізниці.

Мер зазначив, що Росія не змогла перемогти Україну на полі бою, тож тепер у притаманній їй манері тероризує мирне населення.

"Дякую Богові, що всі живі після цього удару", - написав Семеніхін.

Тим часом уночі проти 25 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами - ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М", керовану ракету Х-31П та близько 150 ударних безпілотників типу Shahed.

Сили протиповітряної оборони станом на 09:00 знешкодили 124 ворожі дрони, а влучання зафіксували у 17 локаціях.

Нагадаємо, через цю ж нічну атаку тимчасово зупинили роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на кордоні з Молдовою.

Причина - пошкодження інфраструктури пункту після удару ударними безпілотниками, рух через кордон наразі не здійснюється.

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Конотоп