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Оккупанты ударили по Конотопу: уничтожены колеи, предприятия и дома, ранен ребенок

10:05 25.08.2026 Вт
2 мин
Город частично без газа из-за атаки РФ
aimg Елена Чупровская
Фото: в Конотопе зафиксировано много разрушений из-за атаки РФ (facebook.com DSNSKyiv)

Ночью россияне снова ударили по Конотопу. Пострадал ребенок - 14-летняя девочка, а в городе повреждены десятки зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.

Пострадала 14-летняя девочка

В результате нового ночного удара врага по Конотопу пострадал ребенок - девочка 14 лет.

Что разрушено и повреждено в городе

По словам Семенихина, атака нанесла значительный ущерб инфраструктуре города. В частности:

  • уничтожено еще одно агропредприятие;
  • часть города осталась без газоснабжения;
  • разрушен жилой дом обычной семьи;
  • повреждены десятки зданий и сооружений;
  • уничтожены железнодорожный путь и несколько объектов Укрзализныци.

Мэр отметил, что Россия не смогла победить Украину на поле боя, поэтому теперь в присущей ей манере терроризирует мирное население.

"Благодарю Бога, что все живы после этого удара", - написал Семенихин.

Тем временем ночью на 25 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами - враг применил баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую ракету Х-31П и около 150 ударных беспилотников типа Shahed.

Силы противовоздушной обороны по состоянию на 09:00 обезвредили 124 вражеских дрона, а попадание зафиксировали в 17 локациях.

Напомним, из-за этой же ночной атаки временно остановили работу международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на границе с Молдовой.

Причина - повреждение инфраструктуры пункта после удара ударными беспилотниками, движение через границу пока не осуществляется.

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