Оккупанты ударили по Конотопу: уничтожены колеи, предприятия и дома, ранен ребенок

Ночью россияне снова ударили по Конотопу. Пострадал ребенок - 14-летняя девочка, а в городе повреждены десятки зданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.
В результате нового ночного удара врага по Конотопу пострадал ребенок - девочка 14 лет.
По словам Семенихина, атака нанесла значительный ущерб инфраструктуре города. В частности:
Мэр отметил, что Россия не смогла победить Украину на поле боя, поэтому теперь в присущей ей манере терроризирует мирное население.
"Благодарю Бога, что все живы после этого удара", - написал Семенихин.
Тем временем ночью на 25 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами - враг применил баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую ракету Х-31П и около 150 ударных беспилотников типа Shahed.
Силы противовоздушной обороны по состоянию на 09:00 обезвредили 124 вражеских дрона, а попадание зафиксировали в 17 локациях.
Напомним, из-за этой же ночной атаки временно остановили работу международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на границе с Молдовой.
Причина - повреждение инфраструктуры пункта после удара ударными беспилотниками, движение через границу пока не осуществляется.