Оккупанты ударили по Конотопу: уничтожены колеи, предприятия и дома, ранен ребенок

Пострадала 14-летняя девочка

В результате нового ночного удара врага по Конотопу пострадал ребенок - девочка 14 лет.

Что разрушено и повреждено в городе

По словам Семенихина, атака нанесла значительный ущерб инфраструктуре города. В частности:

уничтожено еще одно агропредприятие;

часть города осталась без газоснабжения;

разрушен жилой дом обычной семьи;

повреждены десятки зданий и сооружений;

уничтожены железнодорожный путь и несколько объектов Укрзализныци.

Мэр отметил, что Россия не смогла победить Украину на поле боя, поэтому теперь в присущей ей манере терроризирует мирное население.

"Благодарю Бога, что все живы после этого удара", - написал Семенихин.

Тем временем ночью на 25 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами - враг применил баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую ракету Х-31П и около 150 ударных беспилотников типа Shahed.