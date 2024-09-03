UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили КАБом по університету у Сумах

Ілюстративне фото: у Сумах був "приліт" по університету (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 вересня, завдали авіаудару по Сумах. Ціллю стала будівля одного з університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Сьогодні ввечері, 3 вересня, росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми", - йдеться у повідомленні відомства.

За попередніми даними, для атаки росіяни використали керовану авіаційну бомбу (КАБ). На місці працюють необхідні служби.

В ОВА зазначили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, увечері Повітряні сили ЗСУ попереджали, що росіяни запустили керовану авіаційну бомбу у бік Сум.

Після цього місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті пролунав вибух.

Варто зауважити, що окупанти сьогодні вдарили по ще одному навчальному закладу. Під атакою перебував Інститут зв'язку у Полтаві.

Станом на зараз відомо про 51 загиблого та понад 270 поранених. Рятувальна операція на місці події продовжується.

Всі деталі атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьАвіаудариВійна в Україні