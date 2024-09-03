Окупанти вдарили КАБом по університету у Сумах

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, увечері Повітряні сили ЗСУ попереджали, що росіяни запустили керовану авіаційну бомбу у бік Сум.

Після цього місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті пролунав вибух.

Варто зауважити, що окупанти сьогодні вдарили по ще одному навчальному закладу. Під атакою перебував Інститут зв'язку у Полтаві.

Станом на зараз відомо про 51 загиблого та понад 270 поранених. Рятувальна операція на місці події продовжується.

Всі деталі атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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