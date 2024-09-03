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Оккупанты ударили КАБом по университету в Сумах

Иллюстративное фото: в Сумах был "прилет" по университету (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 3 сентября, нанесли авиаудар по Сумам. Целью стало здание одного из университетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

"Сегодня вечером, 3 сентября, россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы", - сказано в сообщении ведомства. 

По предварительным данным, для атаки россияне использовали управляемую авиационную бомбу (КАБ). На месте работают необходимые службы. 

В ОВА отметили, что последствия вражеской атаки уточняются. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 сентября, вечером Воздушные силы ВСУ предупреждали, что россияне запустили управляемую авиационную бомбу в сторону Сум.

После этого местные СМИ сообщали, что в городе раздался взрыв.

Стоит заметить, что оккупанты сегодня ударили по еще одному учебному заведению. Под атакой находился Институт связи в Полтаве.

По состоянию на сейчас известно о 51 погибшем и более 270 раненых. Спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Все детали атаки врага - в материале РБК-Украина.

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