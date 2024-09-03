Оккупанты ударили КАБом по университету в Сумах

Российские оккупанты сегодня, 3 сентября, нанесли авиаудар по Сумам. Целью стало здание одного из университетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.
"Сегодня вечером, 3 сентября, россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы", - сказано в сообщении ведомства.
По предварительным данным, для атаки россияне использовали управляемую авиационную бомбу (КАБ). На месте работают необходимые службы.
В ОВА отметили, что последствия вражеской атаки уточняются.
Напомним, сегодня, 3 сентября, вечером Воздушные силы ВСУ предупреждали, что россияне запустили управляемую авиационную бомбу в сторону Сум.
После этого местные СМИ сообщали, что в городе раздался взрыв.
Стоит заметить, что оккупанты сегодня ударили по еще одному учебному заведению. Под атакой находился Институт связи в Полтаве.
По состоянию на сейчас известно о 51 погибшем и более 270 раненых. Спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Все детали атаки врага - в материале РБК-Украина.
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