Окупанти вдарили по Ізюмському району: серед поранених підліток та вагітна

Російські війська обстріляли село Піски Радьківські Ізюмського району Харківської області. Троє людей поранені.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"У с. Піски Радьківські постраждали троє цивільних: 33-річнв вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі госпіталізовані", - розповів він.
Пошкоджено дах приватного будинку, виникла пожежа. Деталі встановлюються.
Російські війська обстрілюють Харків та область з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Атаки активізувалися після того, як окупанти розпочали новий наступ у прикордонних регіонах Харківської області.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби 16 червня на фронті сталося вже 51 бойове зіткнення. Зокрема, на Харківському напрямку противник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита.
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