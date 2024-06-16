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Окупанти вдарили по Ізюмському району: серед поранених підліток та вагітна

Фото: РФ вдарила по Ізюмському району 16 червня, серед поранених підліток і вагітна (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли село Піски Радьківські Ізюмського району Харківської області. Троє людей поранені.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У с. Піски Радьківські постраждали троє цивільних: 33-річнв вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі госпіталізовані", - розповів він.

Пошкоджено дах приватного будинку, виникла пожежа. Деталі встановлюються.

Обстріли Харківської області

Російські війська обстрілюють Харків та область з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Атаки активізувалися після того, як окупанти розпочали новий наступ у прикордонних регіонах Харківської області.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби 16 червня на фронті сталося вже 51 бойове зіткнення. Зокрема, на Харківському напрямку противник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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