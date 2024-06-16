RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по Изюмскому району: среди раненых подросток и беременная

Фото: РФ ударила по Изюмскому району 16 июня, среди раненых подросток и беременная (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Пески Радьковские Изюмского района Харьковской области. Три человека ранены.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В с. Пески Радьковские пострадали трое гражданских: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы", - рассказал он.

Повреждена крыша частного дома, возник пожар. Подробности устанавливаются.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска обстреливают Харьков и область с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Атаки активизировались после того, как оккупанты начали новое наступление в приграничных регионах Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 16 июня на фронте произошло уже 51 боевое столкновение. В частности, на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отражена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине