Оккупанты ударили по Изюмскому району: среди раненых подросток и беременная

"В с. Пески Радьковские пострадали трое гражданских: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы", - рассказал он.

Повреждена крыша частного дома, возник пожар. Подробности устанавливаются.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска обстреливают Харьков и область с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Атаки активизировались после того, как оккупанты начали новое наступление в приграничных регионах Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 16 июня на фронте произошло уже 51 боевое столкновение. В частности, на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отражена.