Окупанти вдарили по Херсонській області, застосувавши фосфорні снаряди: є жертви

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини. Ворог атакував одне із сіл регіону фосфорними снарядами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook.
"У Херсонській області, обстрілюючи мирні населені пункти правобережжя, ворог не лише не веде прицільний вогонь, а відверто килимовими обстрілами покриває громадянське населення", - йдеться у повідомленні.
Також військові зафіксували факти застосування заборонених запальних та фосфорних снарядів.
Так, внаслідок обстрілів села Бургунка загинули троє цивільних, ще 8 осіб отримали поранення, у тому числі троє дітей, двоє з яких залишились сиротами.
Постраждалих госпіталізовано з численними пораненнями, їх стан досить тяжкий, але вся необхідна допомога надається
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область. За добу троє людей загинули, ще вісім отримали поранення.
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