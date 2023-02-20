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Окупанти вдарили по Херсонській області, застосувавши фосфорні снаряди: є жертви

Фото: окупанти вдарили по Херсонській області, застосувавши фосфорні снаряди (ілюстрація/скрин відео Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини. Ворог атакував одне із сіл регіону фосфорними снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook.

"У Херсонській області, обстрілюючи мирні населені пункти правобережжя, ворог не лише не веде прицільний вогонь, а відверто килимовими обстрілами покриває громадянське населення", - йдеться у повідомленні.

Також військові зафіксували факти застосування заборонених запальних та фосфорних снарядів.

Так, внаслідок обстрілів села Бургунка загинули троє цивільних, ще 8 осіб отримали поранення, у тому числі троє дітей, двоє з яких залишились сиротами.

Постраждалих госпіталізовано з численними пораненнями, їх стан досить тяжкий, але вся необхідна допомога надається

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область. За добу троє людей загинули, ще вісім отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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