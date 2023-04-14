Окупанти вдарили з "Граду" по підприємству у Харківській області: троє осіб постраждали

Окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Град". Російські снаряди поцілили у підприємство. Поранення отримали троє чоловіків віком 50, 51 та 23 років. Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також 13 квітня окупанти обстріляли селище Дворічна Куп'янського району. Поранення отримав 47-річний волонтер, який допомагав людям евакуюватися. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, лікарі борються за його життя.

Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби росіяни також обстрілювали населені пункти Уди, Козача Лопань, Стариця, Табаївка та інші.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що окупанти вдарили по селищу Дворічна у Харківській області.

Крім того, 13 квітня у селі Лукянці в Харківській області трактор підірвався на вибухівці. Водія госпіталізували.

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