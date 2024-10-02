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Окупанти вдарили по готелю у Слов'янську: є поранений (фото)

Фото: російські війська атакували Слов'янськ Донецької області 2 жовтня (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці 2 жовтня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області. Удар припав на готель, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Слов'янська Вадима Ляха.

"Сьогодні, біля 5:00, місто знов зазнало ворожого обстрілу. Влучання у приватний готель у районі Молочар. На жаль, поранено одну людину", - розповів він..

Також, за словами Ляха, постраждали приватні будинки.

 

Наслідки обстрілу Слов'янська 2 жовтня (facebook.com/Vadymlyakh)

Обстріли Слов'янська

Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Зокрема загарбники атакують і Слов'янськ.

Наприклад, 22 вересня окупанти скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки були постраждалі.

А наприкінці серпня росіяни атакували Слов'янськ касетними снарядами. У місті виникли проблеми зі світлом.

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