Окупанти вдарили по готелю у Слов'янську: є поранений (фото)

Обстріли Слов'янська

Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Зокрема загарбники атакують і Слов'янськ.

Наприклад, 22 вересня окупанти скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки були постраждалі.

А наприкінці серпня росіяни атакували Слов'янськ касетними снарядами. У місті виникли проблеми зі світлом.

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