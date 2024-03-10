Окупанти вдарили по Донецькій області ракетами: серед постраждалих є дитина

Внаслідок обстрілу було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і 27 автомобілів. Через ворожу атаку поранення отримали дев'ять людей, у тому числі підліток.

Як зазначає Донецька ОВА, росіяни випустили по Мирнограду три ракети С-300. Проте речник Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону зазначив, що ворог застосував плануючі авіабомби.

Фото: росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Оновлено о 12:00

Донецька обласна прокуратура уточнила, що поранення отримали 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років.

Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.

Інші обстріли Донецької області:

в Очеретиному поранено людину;

у Желанному пошкоджено два будинки і нежитлову будівлю;

Добропілля атакували "Шахедами", пошкоджено дві адмінбудівлі та два приватні будинки;

у Тернах пошкоджено кілька приватних будинків;

у Торецьку пошкоджено дві багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному - дві двоповерхівки;

у Сіверському пошкоджено будинок і дві нежитлові будівлі.

Атака на Україну 10 березня

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 39 "Шахедів". Сили протиповітряної оборони знищили 35 дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки були влучання в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Пошкоджені підприємства та об'єкт інфраструктури.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.