Окупанти вдарили по Донецькій області ракетами: серед постраждалих є дитина

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки постраждали дев'ять осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і 27 автомобілів. Через ворожу атаку поранення отримали дев'ять людей, у тому числі підліток.
Як зазначає Донецька ОВА, росіяни випустили по Мирнограду три ракети С-300. Проте речник Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону зазначив, що ворог застосував плануючі авіабомби.
Фото: росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Оновлено о 12:00
Донецька обласна прокуратура уточнила, що поранення отримали 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років.
Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.
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Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 39 "Шахедів". Сили протиповітряної оборони знищили 35 дронів-камікадзе.
Внаслідок атаки були влучання в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Пошкоджені підприємства та об'єкт інфраструктури.
Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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