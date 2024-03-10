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Окупанти вдарили по Донецькій області ракетами: серед постраждалих є дитина

Фото: росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки постраждали дев'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і 27 автомобілів. Через ворожу атаку поранення отримали дев'ять людей, у тому числі підліток.

Як зазначає Донецька ОВА, росіяни випустили по Мирнограду три ракети С-300.  Проте речник Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону зазначив, що ворог застосував плануючі авіабомби. 

 

Фото: росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Оновлено о 12:00

Донецька обласна прокуратура уточнила, що поранення отримали 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років.

Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.

 

Інші обстріли Донецької області:

  • в Очеретиному поранено людину;
  • у Желанному пошкоджено два будинки і нежитлову будівлю;
  • Добропілля атакували "Шахедами", пошкоджено дві адмінбудівлі та два приватні будинки;
  • у Тернах пошкоджено кілька приватних будинків;
  • у Торецьку пошкоджено дві багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному - дві двоповерхівки;
  • у Сіверському пошкоджено будинок і дві нежитлові будівлі.

Атака на Україну 10 березня

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 39 "Шахедів". Сили протиповітряної оборони знищили 35 дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки були влучання в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Пошкоджені підприємства та об'єкт інфраструктури.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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