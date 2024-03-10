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Оккупанты ударили по Донецкой области ракетами: среди пострадавших есть ребенок

Фото: россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. В результате атаки пострадали девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

В результате обстрела были повреждены девять многоэтажек и 27 автомобилей. Из-за вражеской атаки ранения получили девять человек, в том числе подросток.

Как отмечает Донецкая ОВА, россияне выпустили по Мирнограду три ракеты С-300. Однако спикер Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона отметил, что враг применил планирующие авиабомбы.

 

Фото: россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Другие обстрелы Донецкой области:

  • в Очеретино ранен человек;
  • в Желанном повреждены два дома и нежилое здание;
  • Доброполье атаковали "Шахедами", повреждены два админздания и два частных дома;
  • в Тернах повреждены несколько частных домов;
  • в Торецке повреждены две многоэтажки и админздание, в Железном - две двухэтажки;
  • в Северском повреждены дом и два нежилых здания.

Атака на Украину 10 марта

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 39 "Шахедов". Силы противовоздушной обороны уничтожили 35 дронов-камикадзе.

В результате атаки были попадания в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Повреждены предприятия и объект инфраструктуры.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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