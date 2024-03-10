Оккупанты ударили по Донецкой области ракетами: среди пострадавших есть ребенок

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. В результате атаки пострадали девять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.
В результате обстрела были повреждены девять многоэтажек и 27 автомобилей. Из-за вражеской атаки ранения получили девять человек, в том числе подросток.
Как отмечает Донецкая ОВА, россияне выпустили по Мирнограду три ракеты С-300. Однако спикер Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона отметил, что враг применил планирующие авиабомбы.
Фото: россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Другие обстрелы Донецкой области:
Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 39 "Шахедов". Силы противовоздушной обороны уничтожили 35 дронов-камикадзе.
В результате атаки были попадания в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Повреждены предприятия и объект инфраструктуры.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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