Окупанти вдарили по ДніпроГЕС, спалахнула пожежа: чи є загроза прориву

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - йдеться у повідомленні.

На станції внаслідок атаки виникла пожежа. Там працюють надзвичайні служби та енергетики.

"Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована", - додають в "Укргідроенерго".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у соцмережах написав, що російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. У ньому були люди.

Масована атака

Росіяни ударили по енергетиці України в ніч на 22 березня. Запоріжжя зазнало ракетного удару. На Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Також окупанти вдарили по Харкову. У місті проблеми зі світлом, інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Перебої зі світлом також є у Дніпрі, на Полтавщині, Сумщині. Відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. У низці областей ввели графіки відключення світла.

Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.