Фото: оккупанты ударили по Чугуеву ракетами С-300, есть разрушения (facebook.com/kpszsu)

Российские войска под вечер 25 ноября нанесли ракетный удар по Чугуеву, применив комплекс С-300. Вследствие обстрела есть рзрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району. Предварительно – без пострадавших. Просим жителей Харьковской области: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отметил он. При этом в комментарии "Супспільному" мэр города Галина Минаева рассказала, что вражеские удары пришлись по нежилому зданию, есть разрушения, пожара не было.