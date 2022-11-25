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Оккупанты ударили по Чугуеву ракетами С-300, есть разрушения

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Харьковская область, Пятница 25 ноября 2022 18:20
Оккупанты ударили по Чугуеву ракетами С-300, есть разрушения Фото: оккупанты ударили по Чугуеву ракетами С-300, есть разрушения (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска под вечер 25 ноября нанесли ракетный удар по Чугуеву, применив комплекс С-300. Вследствие обстрела есть рзрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Российские оккупанты выпустили ракеты С-300 по Чугуевскому району. Предварительно – без пострадавших. Просим жителей Харьковской области: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отметил он.

При этом в комментарии "Супспільному" мэр города Галина Минаева рассказала, что вражеские удары пришлись по нежилому зданию, есть разрушения, пожара не было.

Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки оккупантов разрушено здание медицинской инфраструктуры.

Как сообщалось, российские военные ужесточили обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки захватчики атаковали 17 населённых пунктов области.

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