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Окупанти вдарили по будинках у Херсоні, є постраждалі: фото наслідків

Фото: окупанти вдарили по Херсону (t.me/phogovua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вдень у неділю, 24 вересня, обстріляла Херсон. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської МВА Романа Мрочка в Telegram та прокуратуру Херсонської області.

Окупанти вдарили з артилерії по Корабельному району Херсона. За словами місцевої влади, внаслідок атаки пошкоджені будинки. 

Мрочко додав, що постраждало щонайменше шестеро людей.

При цьому у прокуратурі зазначили, що обстріл стався близько 12:00, а поранення отримали четверо осіб, двох з них госпіталізували.

Пошкоджені приватні будинки, квартири та дитячий садок. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

 

Фото: окупанти вдарили по Херсону (t.me/phogovua)

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережної частини Херсонської області російські терористи щоденно обстрілюють Херсон та інші деокуповані населені пункти.

Так, сьогодні окупанти вдарили по Бериславу, внаслідок чого загинула жінка. Поранення отримали троє осіб, серед них поліцейський. Також росіяни завдали авіаудару по селу Львове, смертельні поранення отримав чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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