Окупанти вдарили по бібліотеці в Херсоні: є поранений
У понеділок, 9 жовтня, російські війська влаштували черговий обстріл Херсона, поціливши в бібліотеку. Одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Через російський обстріл Херсона постраждав містянин", - йдеться в повідомленні.
Окупанти обстріляли місто в 10:30, вдаривши по одній з бібліотек.
"Легкі поранення отримав 55-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу", - додали в адміністрації.
Обстріли Херсона
Російські війська постійно обстрілюють Херсон, який повернувся під контроль України в листопаді 2022 року.
Наприклад, 7 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок цієї атаки отримала поранення місцева мешканка. До цього, 5 жовтня, окупанти обстріляли центр Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.