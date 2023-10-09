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Окупанти вдарили по бібліотеці в Херсоні: є поранений

Херсон, Понеділок 09 жовтня 2023 13:24
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Окупанти вдарили по бібліотеці в Херсоні: є поранений Фото: окупанти вдарили по бібліотеці в Херсоні 9 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 9 жовтня, російські війська влаштували черговий обстріл Херсона, поціливши в бібліотеку. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через російський обстріл Херсона постраждав містянин", - йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли місто в 10:30, вдаривши по одній з бібліотек.

"Легкі поранення отримав 55-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу", - додали в адміністрації.

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон, який повернувся під контроль України в листопаді 2022 року.

Наприклад, 7 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок цієї атаки отримала поранення місцева мешканка. До цього, 5 жовтня, окупанти обстріляли центр Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

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