Війська РФ завдали ракетного удару по Сумській області: подробиці

Сьогодні ввечері, 9 грудня, близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві руйнування цивільних будівель та інфраструктури. Подробиці руйнувань буде опубліковано пізніше.

Як повідомлялося, минулої доби росіяни завдали чергових ударів по прикордонних територіях Сумської області. У регіоні було зафіксовано понад п'ятдесят прильотів.

Також ми писали, що 6 грудня окупанти завдали кілька ударів по Сумській області . Снаряди потрапили до місцевої ферми, внаслідок чого 17 тварин загинули від осколкових поранень.

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