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Окупанти вчора масово обстріляли Харківську область: є поранені

Фото: окупанти вчора масово обстріляли Харківську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська обстріляли вчора кілька районів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та господарські будівлі, а також поранено трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області. У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено господарську споруду, у смт Дворічна - житлові будинки, сталися пожежі", - розповів він.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів у Куп'янському районі поранення отримали дві жінки – 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області (t.me/synegubov)

Нагадаємо, російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.

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