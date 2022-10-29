Оккупанты вчера массированно обстреляли Харьковскую область: есть раненые

Российские войска вчера обстреляли несколько районов Харьковской области. Вследствие атак повреждены дома и хозяйственные постройки, а также ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковской области. В Волчанске в результате обстрелов повреждено хозяйственное сооружение, в пгт Двуречная – жилые дома, произошли пожары", - рассказал он.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, вследствие обстрелов в Купянском районе ранения получили две женщины - 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области (t.me/synegubov)