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Оккупанты вчера массированно обстреляли Харьковскую область: есть раненые

Фото: оккупанты вчера массированно обстреляли Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вчера обстреляли несколько районов Харьковской области. Вследствие атак повреждены дома и хозяйственные постройки, а также ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковской области. В Волчанске в результате обстрелов повреждено хозяйственное сооружение, в пгт Двуречная – жилые дома, произошли пожары", - рассказал он.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, вследствие обстрелов в Купянском районе ранения получили две женщины - 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области (t.me/synegubov)

Напомним, российские войска за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще восемь получили ранения.

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