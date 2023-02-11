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Окупанти вчора 63 рази атакували Херсонську область: є руйнування та поранені

Фото: окупанти вчора 63 рази атакували Херсонську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 63 рази атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Так, окупанти вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Крім того, над областю було збито 4 БПЛА.

Херсон окупанти обстрілювали 16 разів, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу.

Минулої доби в Херсонській області через російські атаки троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що росіяни близько полудня завдали удару з артилерії по багатоповерхівці в мікрорайоні Острів у Херсоні. Одна з цивільних зазнала тяжких поранень.

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Херсонська областьВійна в Україні