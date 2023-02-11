Оккупанты вчера 63 раза атаковали Херсонскую область: есть разрушения и раненые

Российские войска за прошедшие сутки 63 раза атаковали Херсон и область. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и здание ж/д вокзала, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

Так, оккупанты вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Кроме того, над областью было сбито 4 БПЛА.

Херсон оккупанты обстреливали 16 раз, вследствие чего повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских атак трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.