Оккупанты вчера 63 раза атаковали Херсонскую область: есть разрушения и раненые

Российские войска за прошедшие сутки 63 раза атаковали Херсон и область. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и здание ж/д вокзала, также есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.
Так, оккупанты вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Кроме того, над областью было сбито 4 БПЛА.
Херсон оккупанты обстреливали 16 раз, вследствие чего повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских атак трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, вчера сообщалось, что россияне около полудня нанесли удар с артиллерии по многоэтажке в микрорайоне Остров в Херсоне. Одна из гражданских получила тяжелые ранения.
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