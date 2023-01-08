Окупанти вчергове обстріляли Нікополь: на місці працює ДСНС

Російські військові вчергове обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенко.
За його даними, російські війська в неділю, 8 січня, здійснили обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської територіальної громади. На місці вибухів знаходяться рятівники.
Попередньо, ніхто з людей не постраждав.
Також Євтушенко розповів, що протягом дня у Нікополі трапилась пожежа в якій одна людина загинула і ще двоє постраждали.
Нагадаємо, 7 січня внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області виникла пожежа на території місцевого підприємства.
Як повідомлялося раніше, вчора росіяни за допомогою дрона скинули вибухівку просто у двір мешканців Сумської області.
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