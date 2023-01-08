UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вчергове обстріляли Нікополь: на місці працює ДСНС

Фото: Нікополь обстріляли 8 січня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові вчергове обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенко.

За його даними, російські війська в неділю, 8 січня, здійснили обстріли міста Нікополь і території Червоногригорівської територіальної громади. На місці вибухів знаходяться рятівники.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Також Євтушенко розповів, що протягом дня у Нікополі трапилась пожежа в якій одна людина загинула і ще двоє постраждали.

Нагадаємо, 7 січня внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області виникла пожежа на території місцевого підприємства.

Як повідомлялося раніше, вчора росіяни за допомогою дрона скинули вибухівку просто у двір мешканців Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольОбстрілокупанти