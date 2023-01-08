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Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь: на месте работает ГСЧС

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Никополь, Воскресенье 08 января 2023 21:41
Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь: на месте работает ГСЧС Фото: Никополь обстреляли 8 января (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в очередной раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

По его данным, российские войска в воскресенье, 8 января, совершили обстрелы города Никополь и территории Красногригорьевской территориальной общины. На месте взрывов находятся спасатели.

Предварительно никто из людей не пострадал.

Также Евтушенко рассказал, что в течение дня в Никополе произошел пожар, в котором один человек погиб и еще двое пострадали.

Напомним, 7 января в результате вражеских обстрелов в Сумской области возник пожар на территории местного предприятия.

Как сообщалось ранее, вчера россияне с помощью дрона сбросили взрывчатку прямо во двор жителей Сумской области.

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