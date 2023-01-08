Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь: на месте работает ГСЧС
Российские военные в очередной раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.
По его данным, российские войска в воскресенье, 8 января, совершили обстрелы города Никополь и территории Красногригорьевской территориальной общины. На месте взрывов находятся спасатели.
Предварительно никто из людей не пострадал.
Также Евтушенко рассказал, что в течение дня в Никополе произошел пожар, в котором один человек погиб и еще двое пострадали.
Напомним, 7 января в результате вражеских обстрелов в Сумской области возник пожар на территории местного предприятия.
Как сообщалось ранее, вчера россияне с помощью дрона сбросили взрывчатку прямо во двор жителей Сумской области.
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